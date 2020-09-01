В Петровске юноша угнал машину с оставленным под сиденьем ключом

В Петровском районе Саратовской области полиция раскрыла угон.

- Утром 31 августа поступило сообщение от 36-летнего мужчины, в котором говорилось, что кто-то в период с вечера угнал его ВАЗ-21150 от дома по улице Ломоносова. Сигнализации на машине не было, водительская дверь не запиралась, а ключ зажигания находился под сиденьем, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Сотрудники ГИБДД нашли автомобиль в поле в 4-х км от Петровска с разбитым бампером и капотом.

Правоохранители задержали подозреваемого — 19-летнего местного жителя. Парень ранее был не судим, но теперь в отношении него возбуждено дело и выписана подписка о невыезде.

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