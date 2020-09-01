ФосАгро подтвердила статус компании высокой социальной ответственности

Директор Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Шибнев (слева) и председатель ППО «ФосАгро-Балаково» Игорь Помошников поставили подписи под обновленным коллективным договором

Председатель профсоюза работников химических отраслей промышленности (Росхимпрофсоюз) Александр Ситнов назвал компанию «отраслевым лидером и пионером».

Это заявление он сделал во время церемонии подписания коллективных договоров, которая впервые прошла в режиме видеоконференции одновременно на всех предприятиях «ФосАгро»: в Кировске и Апатитах, Москве и Череповце, Балакове и Волхове в режиме видеоконференции.

В новых коллективных договорах, которые сформированы на основе пожеланий работников, расширен размер и унифицированы льготы и гарантии работникам и ветеранам предприятий, по большинству статей увеличены лимиты по выплатам. По словам Дениса Бродкова, председателя Ассоциации профсоюзных организаций «Минудобрения», куда входят первичные профсоюзные организации всех предприятий Группы «ФосАгро», общий объем финансирования гарантий по коллективным договорам, включая ДМС, спортивные и культурно-массовые мероприятия, организацию отдыха работников и детского летнего отдыха, оздоровления в корпоративной системе профилакториев, выплаты в связи с семейными событиями, помощь родителям первоклассников и многодетным семьям, вырастет на 3% - до 1,1 млрд рублей. Он добавил, что колдоговор ФосАгро, безусловно, является одним из лучших в отрасли и промышленности в целом.

Председатель Росхимпрофсоюза Александр Ситнов, оценивая изменения в коллективном договоре «ФосАгро», заявил, что в современных условиях спектр и объём социальных льгот и гарантий, предоставляемых работникам, являются главными индикаторами социальной ответственности компании. По его словам, новый коллективный договор ФосАгро, предусматривающий дальнейшее увеличение размера социальных гарантий и охватывающий более 17,5 тыс. работников и их семей, ветеранов производства задаёт высокую планку социальной защищенности сотрудников и социальной ответственности бизнеса, несмотря на то, что и прежние удостаивались самых высоких оценок.

- На три года создается фундамент гарантированной социальной поддержки работников предприятий, несмотря на пандемию коронавируса и общий спад экономической активности в мире, – подчеркнул Александр Ситнов.

Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, компания делает колоссальные инвестиции в развитие производства, но самой главной ценностью для неё являются работники. В этой связи заботу о трудовом коллективе в ФосАгро считают приоритетной задачей.

- Дальнейшая унификация колдоговоров подчеркивает укрепление нашей корпоративной общности. У каждого из нас своя профессия, но все мы – одна большая семья, где права каждого работника защищены в максимальной степени. Компания продолжит строить жилье для своих сотрудников и их семей, оснащать городские больницы и родильные дома, возрождать святыни, строить стадионы, поддерживать медицину и образование, культуру и спорт, заботиться об инвалидах и малообеспеченных группах граждан, особенно в это непростое ковидное время, – отметил он.

Андрей Гурьев добавил, что рекордные показатели компании, демонстрируемые в непростой период пандемии, достигнуты благодаря правильно выстроенной работе с трудовыми коллективами.

- Все сотрудники осознают ответственность за своё здоровье и здоровье своих близких, понимают оправданность и эффективность принятых на предприятиях профилактических мер. Это помогло нам решить ключевую задачу - пройти самый сложный этап эпидемии без вспышек инфекции, сохранить здоровыми трудовые коллективы, – резюмировал генеральный директор ФосАгро.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.