В Саратове возбуждено уголовное дело против пекарни

Во Фрунзенском районе Саратова возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, основанием для возбуждения стала проверка, проведенная прокуратурой.

Установлено, что сотрудник фирмы, занимающейся выпечкой хлеба и кондитерских изделий, не получал зарплату с января по март 2020 года. Сумма задолженности перед ним составила 70 тыс. рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства.

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