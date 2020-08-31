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Массовое ДТП в Саратове произошло вечером на Фруктовом проезде

Столкнулись три авто
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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ДТП случилось на Фруктовом проезде. Фото Саратовской областной службы спасения

ДТП случилось на Фруктовом проезде. Фото Саратовской областной службы спасения

В Заводском районе Саратова вечером 31 августа случилось массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, напротив дома №1«б» по Фруктовому проезду столкнулись ВАЗ-2110, Lada Kalina и Chevrolet Aveo.

Столкнулись три авто. Фото Саратовской областной службы спасения

Столкнулись три авто. Фото Саратовской областной службы спасения

Помощь потребовалась трем пострадавшим. Областные спасатели доставили в больницу 21-летнюю женщину, пассажирку Chevrolet Aveo. Водителя ВАЗ-2110, мужчину 43 лет, госпитализировала бригада Центра медицины катастроф. 33-летнего пассажира из этого авто отвезли в лечебное учреждение врачи скорой помощи.

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ДТП