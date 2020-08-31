В Энгельсе перекрывают Лесозаводскую

В Энгельсе сегодня вечером, 31 августа, перекроют улицу Лесозаводская.
- Нельзя будет проехать со стороны Саратова от стелы Энгельса до кольцевой развязки в районе пересечения с Трудовой улицей из-за ремонта, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.
Снять ограничение планируют в шесть утра 1 сентября.
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