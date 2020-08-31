Десятки улиц Саратова в среду останутся без воды

В Саратове готовится масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы на коммуникациях по монтажу регулирующего клапана d200мм начнутся утром в среду, 2 сентября.

Ориентировочно с 7 до 22 часов не будет воды в домах по адресам:

- ул. Большая Горная, 100, 116, 117/83, 123, 129а, 137, 139/141, 146, 147/153, 156/158, 157, 159, 160, 162, 163;

- ул. Большая Затонская, 23. 25, 27;

- ул. Вознесенская, 21а, 31, 51;

- Волочаевский пр., 3, 5;

- ул. Горького, 70, 80;

- Духосошественская пл., 3;

- ул. Лермонтова, 74, 77, 77а;

- ул. Малая Горная, 2, 2а, 31/77, 40/54;

- ул. Малая Затонская, 5;

- ул. Мясницкая, 39, 43, 54/1, 63а, 65/71, 128;

- ул. Мясницкий овраг, 4;

- ул. Некрасова, 65б;

- ул. Октябрьская, 63а, 71, 77;

- ул. Посадского, 94;

- ул. Радищева, 50, 60, 64, 65, 65/2, 66, 68, 71, 72, 74, 89;

- ул. Рогожина, 20, 22, 24/32;

- ул. 1-я Садовая, 2, 4;

- ул. Соборная, 14, 67/69, 68а/145;

- ул. Соколовая, 44/62, 44/62 к.1, 76, 78, 87, 89, 129/141, 145/153, 155/163;

- ул. Трудовой переулок, 3/19;

- ул. Фильтровая, 1;

- ул. Хвесина, 32а, 32/2, 34/38, 42;

- ул. Чернышевского, 218;

- жилые дома в непосредственном управлении по улицам Рогожина, Фильтровая, 1-я Фильтровая, Трудовой переулок, 1-й Мало-Соляной пр., 1-й Мичуринский пр., Мичурина, Малая Соляная, Малая Затонская, Чернышевского, Будочная, Красновая, Большая Горная, Соколовая, Посадского, Веселая, Глебучев овраг, Вознесенская, Октябрьская, Комсомольская, Некрасова, 4-й Мало-Соляной пр., 2-й Рождественский тупик, 3-й Мало-Соляной пр., 2-й Веселый пр., 2-й Мало-Соляной пр., 4-й Веселый пр., Соколовский переулок, 1-й Соколовый тупик, 32-я Стрелковая дивизия, Малая Садовая, 1-й Некрасовский пр., ул. Крестьянская, Соборная, Героев Краснодона, Коммунальный пр., 2-й Радищевский пр., пр. Радищева, 1-й Мясницкий пр., Горького, Малый Садовый пр., 1-я Садовая, Соколовая, 76, 32-й Стрелковой Дивизии, 144, 144а, 156а, 1-й пр. Радищева, Мясницкий овраг, Волочаевский пр., Кузнечная, Радищева, 1-й Глебучев пр.

Абоненты,которым будут снижены параметры водоснабжения:

- 3-й Маслеников пр., 2, 4/12, 14;

- 4-й Маслеников пр., 1;

- ул. Мясницкая, 73, 107, 140;

- жилые дома в непосредственном управлении по улицам 1-й Маслеников пр., 2-й Маслеников пр., 4-й Маслеников пр., 1-й Мясницкий туп., 2-й Мясницкий туп., Мясницкая, 89, 138, Мясницкая.

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