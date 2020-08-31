Ночному певцу из Саратова грозит штраф за «Катюшу»

Жители дома на улице Шелковичная в ночь на 31 августа вызвали полицию, чтобы утихомирить певца.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, гражданин громко пел «Катюшу», тем самым мешая людям спать.

Полицейские задержали солиста, установив, что это 23-летний местный житель. В отношении нарушителя общественного порядка составлен протокол, теперь мужчине грозит штраф до 2 тыс. рублей.

Всего с начала года полиция составила 353 протокола о нарушении тишины и покоя.

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