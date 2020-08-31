В Саратовских школах возможно дистанционное образование по отдельным предметам

В Саратовской области пока не идет речь о возврате школьников на дистанционное обучение.

Как рассказала на брифинге в Мнздраве заместитель министра образования Ирина Чинаева, пока нет условий для возврата к «удаленке».

Она пояснила, что дистанционный режим в конце прошлого учебного года был введен для подготовки к работе в условиях новой инфекции. Сейчас же все школы провели дезинфекцию, организовали обучение с соблюдением санитарных норм.

Поэтому, если не будет роста заболеваемости коронавирусом среди детей, то предпосылок возврата к дистанционному обучению нет. Однако чиновница не исключила возможность удаленных занятий по отдельным предметам.

В то же время у родителей есть право на то, чтобы ребенок носил маску, хотя это не является обязательными условием. Точно также средствами индивидуальной защиты могут по своему усмотрению пользоваться учителя. Особенно это касается лиц старшего возраста. Если они чувствуют недомогание, то могут взять больничный.

- Отправить всех педагогов пенсионного возраста на дистанционный режим мы не можем, так как это не позволит обеспечить обучение, – отметила Ирина Чинаева.

Кроме того, чиновница подчеркнула, что сбор средств с родителей на приобретение обеззараживателей, антисептиков и других средств защиты, недопустимо. Если будут подобные случаи, то следует о них сообщить. В то же время, родителям не возбраняется, например, купить кулеры в школу, если они сочтут это нужным. Однако, как подчеркнула Ирина Чинаева, в школах для питья есть специальные фонтанчики.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.