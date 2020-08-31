Подростка ранили ножом во время драки в Саратове

Фото из соцсети

В Октябрьском районе Саратове в пятницу, 28 августа, произошла драка, в которой пострадал подросток.

- По предварительной информации, около 21:00 от дома по улице Большая Садовая 17-летнего парня госпитализировали с телесными повреждениями, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители организовали проверку, виновники разыскиваются.

В социальных сетях очевидцы отметили, что парни подрались с лицами арабской национальности.

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