Жители Калашниково хотят стать частью Саратова

В пятницу, 28 августа, жители поселка Калашниково в очередной раз встретились с представителями администрации областного центра. На сходе граждан присутствовали заместители главы мэрии Саратова по различным направлениям, депутаты городской Думы, а также представители министерств области и администрации Саратовского района.

В начале встречи Максим Сиденко, заместитель главы администрации Саратов по городскому хозяйству, подчеркнул, что понимает возмущение местных жителей, которых причислили к Саратовскому району в 2004 году, не спросив их желания. При этом он отметил, что в настоящее время принять решение о включении поселка в границы города можно лишь в составе Александровского муниципального образования и после проведения публичных слушаний.

Его поддержала заместитель главы администрации Саратов по стратегическому планированию Елена Злобнова, которая рассказала, что сначала будут сформированы рабочие группы из числа сотрудников муниципалитета, региональных министерств и инициативных жителей. Они обсудят проект закона, согласно которому поселок в составе Александровского МО может быть включен в границы муниципального образования «Город Саратов». Помимо этого, все участники рабочих групп смогут внести свои предложения в части формирования транспортной и социальной инфраструктуры, модернизации коммуникаций. Все это станет разделами программы развития территории сельских поселений, которую возможно будет реализовать при условии вхождения в границы муниципального образования «Город Саратов».

Во время беседы сельчане пожаловались на отсутствие нормальной работы управляющей организации, некачественное медобслуживание, плохие дороги, которые долгое время не ремонтировали, а также на отсутствие нормального транспортного сообщения с городом.

Они задали вопрос представителю администрации Саратовского района, почему с 2004 года район не вкладывал средства в развитие и благоустройство территории их населенного пункта.

«К кому не обратись — вы не наши, по благоустройству именно. Инвалидная коляска — не проедешь, детей на коляске тоже не провезешь. Все на горбу несешь. Асфальта нет, тот, который был, практически весь испортился за 40 лет. Дома рушатся, подвальные помещения, коммуникации пришли в негодность. Мы очень надеемся, что с переходом в Заводской район у нас все наладится. Потому что у сельского поселения нет средств на замену асфальтового покрытия, восстановление коммуникаций, у них ничего этого нет. У них у самих в администрации крыша течет! Какой может быть разговор о благоустройстве в поселке, — рассказал житель поселка Калашниково Олег Кукушкин.

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