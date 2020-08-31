В Саратовской области зафиксировали рост смертей от коронавируса

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались двое мужчин.

- У 80-летнего мужчины было существенное поражение легких. Он лечился амбулаторно, потом из-за прогрессирования болезни его госпитализировали. В стационаре он провел 11 суток, из них одни на ИВЛ, — рассказал на брифинге в министерстве здравоохранения региона первый замминистра Станислав Шувалов.

Еще одним скончавшимся стал 68-летний мужчина. В больницу он попал на пятые сутки с двусторонним поражением легких. В стационаре он провел 12 суток, из них девять на ИВЛ. Также у умершего были сердечно-сосудистые заболевания.

- Рост смертельных случаев фиксируем постоянно. Сейчас количество людей за эти дни выросло, — подчеркнул Шувалов.

Напомним, в прошедшие пятницу и воскресенье также зарегистрировали по двое умерших.

По его словам, это связано с индивидуальными особенностями.

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