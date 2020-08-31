Названы саратовские музеи, больше всего нуждающиеся в реставрации

Состоялась встреча с директорами музеев Саратовской области. Фото группы сторонников Вячеслава Володина

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин продолжает работать в Саратове.

Как сообщает группа его сторонников в соцсети Instagram, сегодня, 31 августа, он обсудил вопросы сохранения историко-культурного наследия города.

Ранее по инициативе и поддержке Володина была разработана программа культурного наследия, в которую вошел 21 объект из Саратовской области. Были найдены средства на проектно-сметную документацию по их реставрации. Сейчас она находится на согласовании в министерстве культуры России.

Кроме того, объем средств на выявление новых исторических и культурных памятников был увеличен в десять раз. Уже в 2020 году обнаружено 150 таких объектов и 40 исторических охранных зон. Планируется, что в 2021 году сумма вырастет в 1,5 раза.

Фото группы сторонников Вячеслава Володина

Вячеслав Володин встретился с директорами саратовских музеев. Были отмечены те из них, где в первую очередь требуются реставрационные работы: музей-усадьба Чернышевского, музей краеведения, музей Федина, дом губернатора Столыпина, музей Павла Кузнецова, усадьба в селе Пады. По словам председателя Госдумы, средства на это в случае необходимости будут найдены из благотворительных источников.

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