В Саратове из-за ТК «Форум» центр города остался без воды

Сегодня, 31 августа, в Саратове из-за работ ТК «Форум» в Саратове ряд улиц в центре города остался без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о Зарубина на участке от Степана Разина до Астраханской, Железнодорожной — от Зарубина до Соколовой, нечетной стороне Соколовой от Железнодорожной до Пугачева, нечетной стороне Астраханской от Зарубина до Большой Горной, Большой Горной от Астраханской до Университетской, Посадского от Университетской до Астраханской.

Водоснабжение вернут после окончания работ коммунальщиков.

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