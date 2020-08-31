Следствие: Причиной убийства в заброшенном домике Волжского района стали обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации

В Волжском районе Саратова арестован 59-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

Следствие считает, что мужчина проживал в заброшенном дачном домике на 2-м Соколовогорском проезде. Днем 25 июня его навестил 44-летний приятель, а потом пришла женщина. Втроем они устроили застолье.

Когда дама заснула, мужчины поссорились. Гость назвал хозяина человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией. От обиды тот схватил нож и ударил потерпевшего в грудь.

Позже 59-летний мужчина вытащил труп в ближайшие лесопосадки и завалил ветками. Однако спрятать тело не удалось — уже на следующий день его нашли молодые люди, пришедшие на фотосессию.

Сейчас мужчина раскаялся, его арестовали.

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