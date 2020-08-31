В школе №23 Саратова с родителей требуют по 5 тыс. рублей

Жители Саратова продолжают жаловаться на поборы, которые устраивают местные школы.

Эту информацию сообщили в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте». Также опубликована переписка одного из родителей с классным руководителем. В ней озвучено требование сдать несколько сотен рублей на школу.

Одна из горожанок рассказала, что администрация школы №23 требовала сдать по 5 тыс. рублей в попечительский фонд. Мэрия провела разъяснительную беседу с директором этого учреждения.

Напомним, в этом году 114 местных школ получили по 500 тыс. рублей из федерального бюджета для организации охраны школы и различные мелкие нужды.

Замглавы Саратова по социальной сфере Александр Бурмак ранее заявлял, что поборы недопустимы и призвал сообщать о таких случаях.

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