В РАНХиГС прошёл Форум органов студенческого самоуправления

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С 25 по 27 августа 2020 года Форум органов студенческого самоуправления РАНХиГС (г. Москва) в седьмой раз объединил самых активных студентов. В этом году представители более чем 35 филиалов Президентской академии обменивались опытом и создавали стратегии развития в рамках темы: «Инвестиции в студентов».

Организацией работы Форума активно занимались преподаватели, активисты студенческого самоуправления филиалов и институтов, а также руководители и специалисты по работе со студентами Президентской академии.

Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Александр Космачёв, Максим Ризин, Илья Перминов и начальник отдела воспитательной работы Президентской академии Даниил Бережной приняли участие в Форуме органов студенческого самоуправления РАНХиГС в онлайн-режиме. Представители Поволжского института управления были задействованы в работе трёх направлений Форума: «Студенческая преемственность», «Коммуникация в студенческой среде», «Цифровая трансформация мероприятий».

Начальник отдела воспитательной работы Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Даниил Бережной отметил важные аспекты форумной программы.

- Работа Форума была очень насыщенной и продуктивной. Организаторы уделили много внимания тому, какие возможности и перспективы ожидают всех в ближайший год, в новых условиях. Было интересно ознакомиться с опытом других филиалов Президентской академии в вопросах адаптации к новым реалиям и трансформации форматов мероприятий в режиме онлайн. Больше всего, конечно, запомнилась панельная дискуссия с участием ректора РАНХиГС Владимира Мау, в которой подвели итог прошедшему учебному году и приёмной кампании, а также поставили цели на новый учебный год, – рассказал он.

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