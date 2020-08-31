В Саратове Ленинский район и поселок остались без воды

Сегодня, 31 августа, без воды до 16:00 остались жители Вишневого проезда 4-12, Делового проезда 4-15, проспекта 50 лет Октября 69, 71, 73, 75, Деловой улицы на участке от проспекта 50 лет Октября до Тверской.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 13:00 не будет воды на Московском шоссе 1, 3, 5, 7, улице Керамической 6, Моторной 6, 8, 12, 14, 16 и 18. Частных домах на 2-й Елшанской улице, Яблочкова, Моторной, 2-м и 3-м Петровских проездах.

До 20:00 нужно будет подождать жителям Танталовской улице в поселке Латухино.

Воду вернут после того, как коммунальщики закончат свои работы.

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