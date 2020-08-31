На федеральной трассе в Саратовской области ожидаются пробки

В Саратовской области ожидаются пробки на трассе Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области частично закрывается федеральная трасса.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, идет капитальный ремонт дорожного полотна на участках автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград.

Ремонт ведется на участках:

- с 238 км по 250 км;

- с 342 км по 362 км;

- с 371 км по 388 км;

- с 388 км по 397 км.

В связи с этим на дороге ожидаются пробки. Ситуация усугубится тем, что сейчас с отдыха на юге возвращаются люди.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее пересмотреть маршрут и объездные пути по альтернативному пути следования через автодорогу Р-22 Каспий автомобильная дорога М4 Дон – Тамбов – Волгоград – Астрахань (подъезд к Саратову), — отметили в ГИБДД.

Также автомобилистов призывают воздержаться от опасных маневров: обгона, выездов на встречную полосу. Не садиться за руль в состоянии опьянения и усталости.

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