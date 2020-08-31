Гидрометцентр: 1 сентября в Саратовской области будет прекрасная погода

В Саратовской области 1 сентября будет жарко Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области завтра, 1 сентября, когда у школьников и первокурсников будут проходить линейки, ожидается прекрасная погода.

Такой прогноз озвучили в региональном Гидрометцентре. Замначальника Светлана Цветайло рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что осадков не предвидится. Температура будет высокой.

- Не просто замечательный день, а день будто из июля. Такой подарок всем учащимся от природы. В области будет 30–35 градусов тепла, а в Саратове — +30…+32, — отметила Цветайло.

При этом в ночь на 1 сентября температура воздуха в регионе составит 13–18 градусов тепла, в северных районах — до +7.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5–10 м/с, днем могут быть порывы до 11–13 м/с.

Со 2 на 3 сентября погода немного изменится — станет чуть прохладнее. В четверг температура составит 20–25 градусов тепла.

До конца недели существенных осадков не ожидается.

При этом, по словам Цветайло, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и засуха, что осложняет сев озимых культур.

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