От коронавируса в Саратовской области умерли еще двое

В Саратовской области от коронавируса скончались еще два человека.

Как сообщает федеральный оперативный штаб, теперь в регионе официально подтверждены 75 смертей непосредственно от COVID-19.

Подробности об умерших станут известны позже.

Напомним, в последние дни, 28 и 30 августа, поступала информация сразу о двух скончавшихся.

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