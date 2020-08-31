В Саратове ищут владельцев двух припаркованных мешающих машин

Фото Саратовского филиала «Т Плюс»

В Саратове две припаркованные машины мешают энергетикам приступить к вскрышным работам.

Как сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс», ВАЗ-2114 с госномером В262СР 164 припаркован на Уфимцева, 1.

На Орджоникидзе, 11 специалистам мешает «Лада Веста» с госномером В066УУ 123.

Владельцев просят убрать свои автомобили. Если вы знакомы с собственниками машин, передайте им это сообщение или позвоните на горячую линию 32-00-22.

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