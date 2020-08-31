В Саратовской области открываются оздоровительные центры

В Саратовской области с сегодняшнего дня, 31 августа, возобновили работу оздоровительные центры.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, такое решение приняли после обсуждения с главным санитарным врачом Ольгой Кожановой.

Речь идет об «Ударнике», «Пещере монаха», «Пугачевском» и «Волжских зорях».

Сотрудники должны предоставить справки об отсутствии контактов с зараженными COVID-19.

Также выяснилось, что в центры не будут пускать лиц старше 65 лет. Они по-прежнему входят в группу риска и должны соблюдать самоизоляцию.

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