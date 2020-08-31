В Саратовской области открываются оздоровительные центры

В Саратовской области с сегодняшнего дня, 31 августа, возобновили работу оздоровительные центры.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, такое решение приняли после обсуждения с главным санитарным врачом Ольгой Кожановой.
Речь идет об «Ударнике», «Пещере монаха», «Пугачевском» и «Волжских зорях».
Сотрудники должны предоставить справки об отсутствии контактов с зараженными COVID-19.
Также выяснилось, что в центры не будут пускать лиц старше 65 лет. Они по-прежнему входят в группу риска и должны соблюдать самоизоляцию.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.