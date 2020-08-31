Серийный насильник из Энгельса напал на очередную женщину

Обвинение в изнасиловании предъявлено 39-летнему жителю Энгельса Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области задержан обвиняемый в изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 29 августа.

По версии следствия, на улице Студеная в Энгельсе неизвестный мужчина напал на 23-летнюю девушку. Угрожая расправой, он изнасиловал потерпевшую и совершил насильственные действия сексуального характера.

После этого злоумышленник скрылся, но криминалисты СУ СКР вместе с сотрудниками полиции Энгельсского района задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый за изнасилования 39-летний местный житель.

Решается вопрос об аресте.

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