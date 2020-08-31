Под Саратовом мать запирала троих голодных детей дома

В Татищевском районе Саратовской области будут судить 32-летнюю женщину. Ее обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними.

- Гражданка является матерью шестилетнего, четырехлетнего и трехлетнего ребенка. Женщина не кормила их, запирала дома одних, ограничивала свободу. Также злоумышленница пила в присутствии малышей и материлась на них, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Детей изъяли и поместили в Дом малютки и социальный центр «Возвращение». Там они прошли реабилитацию, а после их передали отцу.

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