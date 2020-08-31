В Саратовской области за сутки выявили 94 больных коронавирусом

В Саратовской области сегодня утром, 31 августа, зарегистрировали еще 94 случая заболевания коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее число зараженных составило 12 345 человек, а выздоровели — 7 965. За сутки выздоровели всего 11 человек.

Новые случаи прибавились в Саратове — 40, Энгельсском районе — 10, Балаковском — 6, Дергачевском — 5. Еще в 20 районах по четыре и меньше заболевших.

Коронавирусом за сутки заразились семеро детей до 14 лет, один — 15–17 лет. Основной группой зараженных за сутки стали люди старше 60, их выявлено 34 человека.

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