Накануне 1 сентября саратовцам напоминают о террористах.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Мининформе по данным региональных ГУ МВД, МЧС и УФСБ, нельзя приближаться к подозрительным предметам, трогать их, вскрывать и перемещать.

Подозрительными авто считаются те, чьи номера кажутся самодельными или их передние и задние номера не совпадают. Также настороженность должен вызвать долго стоящий на одном месте, не предназначенном для парковки, транспорт.

В министерстве напомнили телефоны дежурных служб. ГУ МВД по Саратовской области: 02, 102, УФСБ России по Саратовской области: 37-30-01. Телефоны доверия: УФСБ России по Саратовской области — 8(8452) 37-30-90; ГУ МЧС России по Саратовской области — 8(8452) 62-99-99.

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