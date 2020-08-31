Водитель «Гранты» погиб в ДТП на саратовской трассе

В Питерском районе Саратовской области вчера вечером, 30 августа, в ДТП погиб 26-летний водитель «Лады Гранта».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, авария произошла в 22:55 на 62-м км трассы Урбах — Александров Гай. Шофер на высокой скорости не справился с управлением и опрокинул авто в левый кювет по ходу движения.

Мужчина погиб на месте, а его 17-летнюю пассажирку госпитализировали.

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