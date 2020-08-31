Должница из Ершова отдала кредит в 150 тыс. рублей из страха лишиться Lada Kalina

На исполнении в Ершовском отделе приставов находилось решение суда о взыскании 150 тыс. рублей с местной жительницы по кредиту.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданка не собиралась отдавать средства и даже возбужденное в отношении нее исполнительное производство не меняло ситуацию.

Выяснилось, что у женщины есть Lada Kalina, на машину вынесли постановление о запрете регистрационных действий.

В этот же день она погасила долг, и ограничения сняли.

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