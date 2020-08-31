Негативное влияние на экологию снижается на полигоне Приволжской железной дороги

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В I полугодии 2020 года на Приволжской магистрали продолжилась реализация комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В этот период структурные подразделения в границах ПривЖД снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 628 тонн: от стационарных источников – на 20% (на 112 тонн), от передвижных источников — на 5,4% (на 516 тонн). Положительная динамика обеспечена за счет рационального использования топливно-энергетических ресурсов, перевода систем отопления с угля на электроэнергию. Сброс загрязненных сточных вод снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Негативное воздействие на окружающую среду также снижается за счёт вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления. В I полугодии их доля в общем объёме отходов составила 77%.

Сотрудники ПривЖД на постоянной основе ведут мониторинг состояния окружающей среды: в январе-июне специалисты экологической лаборатории дорожного центра охраны окружающей среды выполнили более 2 тыс. анализов промышленных выбросов в атмосферу и атмосферного воздуха, сточных вод, питьевой воды, физико-химических факторов (шум, вибрация), оказывающих влияние на экологию.

В целях совершенствования данной работы в I полугодии на ПривЖД поступил новый экологический вагон-лаборатория, предназначенный для организации экологического мониторинга на удаленных участках магистрали.

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