В Саратове мужчина обокрал школьницу на детской площадке

В поселке Солнечный в Саратове у 11-летней школьницы украли телефон Honor 7A в корпусе золотисто-бежевого цвета.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление о краже поступило вечером 30 августа от матери пятиклассницы.

По словам женщины, около семи часов вечера неизвестный вытащил гаджет из оставленного без присмотра рюкзака на детской площадке у дома №24в по улице Антонова.

Сумма ущерба составила 7 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого — безработного, ранее судимого 23-летнего мужчины. Похищенное было изъято.

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