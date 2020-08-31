Полтора месяца в Саратове ищут пропавшего Алексея Тимофеева

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Волонтеры разыскивают пропавшего в Ленинском районе Саратова 39-летнего Алексея Тимофеева.

- Мужчина пропал 19 июля 2020 года, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка.

На момент пропажи мужчина был в белой футболке и камуфляжных шортах, а также в черных сланцах.

Если вы видели Алексея Тимофеева, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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