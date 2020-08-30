Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» обыграл волгоградский «Каустик»

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29 августа гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» провёл свой первый матч в новом сезоне Суперлиги Париматч-Чемпионату России по гандболу среди мужских команд.

Команда играла в Волгограде против принципиального соперника — местного «Каустика».

Первая половина осталась за аграриями с минимальным перевесом в счете (12:13). Во втором тайме не без труда, но удалось удержать преимущество и забить на два мяча больше, чем соперник (10:12). Итоговый результат 22:25 в пользу саратовцев.

- Есть первая победа в сезоне. Непростая, вымученная, но два очка в кармане. «Волжское дерби» осталось за нами, — отметили в пресс-службе клуба.

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