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Поликлиника в Солнечном-2 готова менее чем наполовину

Володин напомнил, чтобы на соцобъектах больше не было подрядчиков, которые нарушают сроки
Ольга СимоноваОльга СимоноваОльгаСимонова
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Фото из паблика Володин. Саратов

Фото из паблика Володин. Саратов

Сегодня, 30 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил строящуюся в Солнечном-2 взрослую поликлинику.

Как отметили в Инстаграме сторонников Володина, медицинское учреждение в 10-м микрорайоне готово менее чем на 50%.

В прошлый приезд спикер ГД уже раскритиковал подрядчика за низкие темпы работ. Если в этом году поликлинику не сдадут, то выделенные средства вернутся в федеральный бюджет. Тогда области придется искать финансирование самостоятельно.

Володин поинтересовался, когда завершатся работы. Подрядчик, депутат облдумы Леонид Писной ответил, что 29 октября. Сейчас на стройке монтируют системы вентиляции, электро- и водоснабжения, ведется отделка первого и второго этажей, устанавливают окна.

Напомним, о поликлинике просили сами жители, так как в микрорайоне взрослого медучреждения нет. В ноябре 2019 года Володин встретился с жителями, было решено начать строительство в 2020 году. Поликлиника будет рассчитана на 500 посещении в смену.

Во время визита спикер Госдумы подчеркнул, чтобы на соцобъектах больше не было подрядчиков, которые нарушают сроки.

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