В Саратове дерево упало на автобус

Фото горспаса

В Саратове сегодня, 30 августа, дерево упало на автобус.

- ЧП случилось на Московской/Радищева, когда транспорт, двигавшийся со стороны Чернышевского, остановился на красном сигнале светофора, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Дерево упало на переднюю правую сторону автобуса. За медицинской помощью никто не обращался.

UPD

По данным городской службы спасения, инцидент случился с автобусом №284К Саратов — Энгельс.

Спасатели опилили дерево.

Фото горспаса

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