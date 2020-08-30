Володин в «Авиаторе» раскритиковал чиновников за стройку жилья на пустырях

Фото из паблика Володин. Саратов

Сегодня, 30 августа, во время визита в Саратов спикер Государственной думы посетил школу в микрорайоне «Авиатор», которая должна открыть свои двери для учеников послезавтра. Об этом сообщается на странице его сторонников в Инстаграм Volodin.saratov.

Фото из паблика Володин. Саратов

Председатель ГД раскритиковал чиновников за стройку жилья на пустырях, где нет инфраструктуры.

- Вы были обязаны предусмотреть школы, поликлиники. Когда вы расселяете ветхие и аварийные дома, надо строить не на пустырях, а на участках по всему городу… А мы сейчас в том месте, где люди годами ходили по пустырям среди собак, а теперь здесь школу построили, так быть не должно. Человек должен покупать жилье в районе с инфраструктурой, — заявил Володин.

Фото из паблика Володин. Саратов

Школа в «Авиаторе» рассчитана на 1,1 тыс. мест. В ней шесть блок-секций и самый большои актовыи зал в Саратове — на 750 мест.

Также Володин поднял тему горячего школьного питания младшеклассников. Директор школы показала председателю Госдумы столовую на 535 мест. Для соблюдения социальной дистанции в ней поставили кресла двух разных цветов: голубого, белого и черного. Дети для разграничения не должны садиться на черные кресла. Также разметку сделают около места выдачи еды.

Фото из паблика Володин. Саратов

Зампред правительства региона Ирина Седова уточнила, что допущенные ошибки были исправлены, и теперь все школы области готовы обеспечивать учеников начальных классов бесплатным питанием.

Володин также сказал, что школа должна «жить» и после окончания уроков. Детям и родителям надо обеспечивать вход на спортплощадки и стадион до 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.