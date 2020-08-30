В центре Саратова две пассажирки маршрутки пострадали в ДТП

Фото из соцсети
В центре Саратова сегодня, 30 августа, столкнулись маршрутка №56 и «Лада Гранта».
Авария произошла на перекрестке Рахова и Большой Казачьей примерно в 17:00.
Фото из соцсети
- В ДТП пострадали 17 и 55-летняя пассажирки «Газель». Их госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Обстоятельства аварии выясняются.
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