На даче на Кумысной поляне нашли труп зарезанного мужчины

Труп нашли на территории одного из домовладений Фото: СУ СКР по Саратовской области

На Кумысной поляне в Саратове нашли труп зарезанного 48-летнего мужчины.

- Тело с ножевым ранением обнаружено вечером 26 августа на территории одного из домов по 1-му Лесопарковому проезду СНТ «Полянка», — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи возбудили дело по признакам убийства, расследование которого идет.

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