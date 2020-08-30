Уснувший в Саратове мужчина сгорел в автомобиле

Автомобиль полностью сгорел Фото: СУ СКР по Саратовской области

В СНТ «Силикатчик» вблизи села Александровка Заводского района Саратова в машине сгорел 39-летний мужчина.

- По предварительным данным, вечером 29 августа на даче двое приятелей пили. После застолья один уснул в припаркованном рядом ВАЗ-2114, а второй — в доме. Утром мужчина обнаружил, что автомобиль полностью сгорел, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили в машине тело. По предварительной версии, авто сгорело из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Однако доследственную проверку правоохранители организовали. Проводится судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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