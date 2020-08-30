В Ленинском и Волжском районах Саратова отключили воду

В Саратове сегодня, 30 августа, отключили воду в двух районах — Ленинском и Волжском.
- Из-за аварии на Ипподромной, 16 изменены параметры холодного водоснабжения в домах №№1–22 по этой улице, — рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Также для ремонта на Исаева, 30 пришлось отключить воду на улице Исаева от 1-го Покровского проезда до дома №46а, в 1-м проезде Скоморохова от 1-го Покровского проезда до дома №28Б, Покровской и Самойловской, а также на улице Хрустальная от Исаева до 1-го проезда Скоморохова.
Ориентировочно воду подадут в краны в обоих районах в 08:00 31 августа.
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