Володин — саратовским чиновникам: Как ленточки резать — вы в очередь встаете

Вячеслав Володин посетил школу №84. Фото паблика Володин. Саратов

Сегодня, 30 августа, в рамках визита в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил школу №84 в Заводском районе.

Тут планируется возвести пристройку с бассейном и провести капремонт существующих зданий. Сейчас в школе учатся 1 116 человек, а будет — 1 300.

Во время посещения председатель ГД обратил внимание на трещины в здании образовательного учреждения.

Фото паблика Володин. Саратов

На капремонт старого корпуса средства не найдены. Володин предложил чиновникам зарезервировать средства на ремонт в областном бюджете, а не ждать, когда вопрос финансирования решат за них.

- Этот поверхностный подход начинает меня пугать. Мы приезжаем каждый раз, нам говорят: «Дайте денег». Нашли. Готовится проект, приезжаем, а тут трещины. Все, что касается федерального бюджета, мы будем обсуждать в Госдуме, а что касается этих вопросов? — обратился Володин к региональным чиновникам и мэру Саратова Михаилу Исаеву.

Он также заметил, что если получится провести капремонт школы за федеральные средства — хорошо, а если нет, «вы со своей стороны что-то будете делать?»

- Взять и что-то сделать — никого нет. Как прийти туда ленточки резать — вы в очередь встаете. Пожалуйста, режьте, но со своей стороны вклад внесите, — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы предложил проанализировать состояние 114 саратовских школ: каким нужна реконструкция, каким — капремонт и сформировать программу. После этого нужно будет распланировать, в течение какого времени эти проблемы можно решить.

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