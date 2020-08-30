Для благоустройства парков Саратова создадут отдельную программу

Володин осмотрел реконструируемый парк имени Марины Расковой. Фото паблика Володин.Саратов

Сегодня, 30 августа, в ходе своего визита в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать программу благоустройства всех парков. Об этом сообщается в Инстаграм его сторонников volodin.saratov.

Фото паблика Володин.Саратов

Такую идею Володин озвучил во время посещения парка имени Марины Расковой в Заводском районе. Поинтересовавшись у мэра Михаила Исаева, сколько в городе парков, он предложил ему провести ревизию всех 12, а также скверов и бульваров. После этого под их благоустройство до конца года должна быть создана отдельная программа.

Также Володин предложил в договорах с подрядчиками прописать содержание объектов в течение нескольких лет, чтобы у строителей была заинтересованность делать работу качественно.

Напомним, с просьбой о реконструкции сквера местные жители обратились в общественную приемную Председателя ГД в прошлом году. После этого деньги на реконструкцию были найдены.

Фото паблика Володин.Саратов

В парке будут спортивные зоны, детские, велодорожка, пруд с фонтаном, набережная. Ожидается, что работы завершатся в конце сентября.

Фото паблика Володин.Саратов

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