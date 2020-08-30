Мошенники снова обманули двух жительниц Саратова

Жительницы Саратова вновь попались на уловки мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, жертвой аферистов стала 69-летняя женщина из Кировского района, собиравшаяся сдать комнату в квартире для студенток и разместила объявление на сайте.

Пенсионерке позвонила незнакомка и заявила, что хочет внести предоплату на карту. После этого она перевела разговор на своего «бухгалтера», который попросил потерпевшую сделать несколько манипуляций в банкомате. Та сняла свои деньги и перевела злоумышленникам. Сумма ущерба составила 63 331 рубль.

Во Фрунзенском районе жертвой стала 40-летняя женщина. Она выложила объявление о поиске работы в качестве сиделки. Позвонивший мужчина заявил, что искал помощницу по бытовым вопросам для пожилого родственника.

- В ходе разговора мужчина сказал, что переведет деньги на карту потерпевшей, но для этого необходимо проследовать к ближайшему банкомату и произвести ряд операций, — отметили в УМВД.

Вскоре на телефон гражданки пришли СМС о зачислении 16 и 7 тыс. рублей. Однако незнакомец пояснил, что в системе произошла ошибка, и попросил вернуть задаток.

Женщина поверила и перевела деньги, однако свои, так как поступлений в итоге не было. Потерпевшая потеряла 22 тыс. рублей.

Полиция просит саратовцев не совершать никаких операций по указанию неизвестных, не сообщать банковские данные.

А если вас уверяют о перечислении лишних денег — убедитесь в этом в отделении банка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.