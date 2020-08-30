Мэрия изъяла памятник архитектуры в центре Саратова для своих нужд

Разрушающийся памятник архитектуры в центре Саратова Фото: Ольга Симонова

Мэрия Саратова изъяла для муниципальных нужд старинный дом в центре Саратова вместе с 13 квартирами в нем.

Как говорится в постановлении, подписанном главой города Михаилом Исаевым, речь идет о доме №16 по улице Вавилова.

Напомним, это здание является памятником архитектуры, также известном как дом Иванова. Построенный в 1910 годы дом несколько лет назад признали аварийным, но жильцов не расселяли, несмотря на плохое состояние, и не реконструировали.

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