В Саратове в двух районах до утра понедельника отключили воду

В Саратове сегодня, 30 августа, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», подачу ресурса в краны пришлось прекратить у жителей Вишневого и Делового проездов, Деловой улицы от проспекта 50 лет Октября до Тверской, а также на проспекте 50 лет Октября, 69, 71, 73, 75. Причина — авария на Вишневом проезде, 14.

Также воды нет на Симбирцева, 40а и 40Б из-за аварии на водопроводе на Чапаева, 9.

Ориентировочно водоснабжение подадут в 06:00 31 августа.

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