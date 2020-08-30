В Саратове от коронавируса умерла 44-летняя женщина

Как стало известно сегодня, 30 августа, в Саратовской области от коронавируса скончались еще два человека.

- Одна из умерших — 44-летняя женщина. Она лечилась самостоятельно, в поликлинику не обращалась и поступила в стационар на 15 день болезни в крайне тяжелом состоянии с тотальным поражением легких. На третьи сутки ее перевели на ИВЛ, где она пробыла четверо суток, — рассказали «КП-Саратов» в Минздраве региона.

Также скончавшаяся страдала тяжелым сахарным диабетом.

Еще одной жертвой коронавируса за сутки стала 84-летняя женщина. Она поступила в стационар в тяжелом состоянии на пятый день развития COVID-19 с проявлениями вирусной пневмонии.

В больнице пенсионерка провела 32 дня, но ее состояние оставалось тяжелым. Из-за дыхательной недостаточности ей провели интубацию трахеи и перевели на ИВЛ, на котором она провела 26 суток. Кроме того, у женщины была ишемическая болезнь сердца, генерализированный атеросклероз, ожирение.

Таким образом, в Саратовской области теперь насчитывается 73 смерти от коронавируса.

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