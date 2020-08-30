За сутки в Саратовской области выявили 88 заболевших коронавирусом

В Саратовской области, по данным на утро 30 августа, выявлено еще 88 случаев заболевания коронавирусом.

- Общее число инфицированных составило 12 251, а выздоровевших — 7 954. За сутки вылечились 27 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Новые случаи распределились по области так: Саратов — 35, Энгельсский район — 7, Балаковский и Вольский — по 4, Балашовский, Лысогорский, Марксовский, Озинский, Петровский — по 3, Александрово-Гайский, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Дергачевский, Калининский, Татищевский и Турковский — по 2, Аткарский, Духовницкий, Красноармейский, Краснокутский, Питерский, Пугачевский и Ртищевский — по 1.

Основная часть заболевших за сутки — 72 человека — с неустановленным источником заражения, 16 — контактные. Причем у 47 человек также пневмония, у 25 коронавирус протекает с признаками ОРВИ, а у 16 — бессимптомно.

За сутки COVID-19 выявлен у шести детей до 14 лет, а также у 30 людей старше 60.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.