В Балакове парень свалился из окна на девятом этаже и выжил

Фото облспаса

В Балакове Саратовской области на козырьке подъезда нашли пострадавшего 20-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, пострадавший выпал из окна девятого этажа дома №1 по улице 30 лет Победы.

«Скорая» реанимировала парня на месте, а спасатели транспортировали его в критическом состоянии в автомобиль медиков.

На месте также работала полиция.

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