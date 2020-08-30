В Балакове парень свалился из окна на девятом этаже и выжил

Фото облспаса
В Балакове Саратовской области на козырьке подъезда нашли пострадавшего 20-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, пострадавший выпал из окна девятого этажа дома №1 по улице 30 лет Победы.
«Скорая» реанимировала парня на месте, а спасатели транспортировали его в критическом состоянии в автомобиль медиков.
На месте также работала полиция.
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