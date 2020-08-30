В Энгельсе пассажирка ВАЗ скончалась после столкновения со столбом

В Энгельсе Саратовской области сегодня ночью, 30 августа, случилось смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, в 02:10 напротив дома №39в по проспекту Строителей 20-летний водитель ВАЗ-2109 превысил скорость и не справившись с управлением врезался в световую опору.

В аварии погибла 41-летняя пассажирка. Шоферу оказали медпомощь.

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