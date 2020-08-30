Жарко, ветрено и туманно: метеорологи о погоде в воскресенье в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 30 августа, ожидается не дождливая погода с ветром.

- Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 14 м/с. Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона по данным областного Гидрометцентра.

Температура днем поднимется до +25…+30 градусов, в Саратове — +26…+28.

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