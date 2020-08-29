В Саратове до середины сентября закрывается роддом №4

Роддом №4 в Саратове закрывается на плановую дезинфекцию с 31 августа до 14 сентября. В это время учреждение не будет проводить плановую госпитализацию рожениц, сообщает оно в своем аккаунте в Инстаграм.

В соответствии с требованиями СанПиН акушерский стационар должен закрываться на плановую дезинфекцию не менее одного раза в год. Прошлая проходила с 27 мая по 17 июня 2019 года, сообщает учреждение в своем аккаунте в Инстаграм.

Специалисты напомнили о статистике: за 13,5 месяца с момента прошлогодней уборки они приняли 6 678 родов.

- Понимаем, что закрытие перинатального центра в любой период времени неизбежно вызывает переживания и недовольство женщин, решивших рожать у нас. Но, планируя проведение дезинфекции, мы думаем именно о здоровье, безопасности и комфорте наших пациенток и их детей, — отметили в роддоме.

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